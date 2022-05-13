В Казани установят мемориальную доску нейрофизиологу Никольскому

В Казани установят мемориальную доску выдающемуся российскому нейрофизиологу, заслуженному деятелю науки РФ и РТ, академику РАН Евгению Евгеньевичу Никольскому.

Постановление об этом подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Памятный знак планируется разместить на фасаде здания по адресу улица Лобачевского д.2/31.

Евгений Никольский родился 11 апреля 1947 года в Таллине. В 1971 году окончил Казанский государственный медицинский институт, кафедру нормальной физиологии. В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию и остался преподавать на кафедре, а с 1983 года возглавил кафедру биомедицинской физики.

Преимущественно занимался физиологией синаптических процессов, в том числе механизмами утомления скелетных мышц, а также организацией доклинических испытаний лекарственных средств против болезни Альцгеймера.