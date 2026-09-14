В Казани установят мемориальную доску главе Минсельхоза ТАССР Усману Зиганшину
Кабинет Министров Республики Татарстан подготовил постановление об установлении мемориальной доски заслуженному работнику сельского хозяйства РСФСР, министру сельского хозяйства ТАССР (1971–1983) Усману Шагиевичу Зиганшину. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Доску планируется разместить по адресу: Казань, улица Малая Красная, дом 14. Текст на русском и татарском языках увековечит память о том, что в этом доме в 1971–1992 годах жил Усман Шагиевич Зиганшин.