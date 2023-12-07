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Экономика 7 декабря 2023 08:55

В Казани установят 42 новых информтабло на остановках по 100 тыс. рублей

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В Казани установят 42 новых информтабло на остановках по 100 тыс. рублей
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Казань потратит более 4,2 млн рублей на установку новых информационных табло на остановках общественного транспорта. Закупить планируют 42 устройства более чем за 100 тыс. рублей, следует из тендера на сайте госзакупок.

Исполнитель обязан поставить товар в течение 60 рабочих дней после заключения контракта. Также он должен провести монтаж оборудования, его ввод в эксплуатацию, подключение на самой остановке и инструктаж персонала.

#остановка #информационные табло
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