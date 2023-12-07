В Казани установят 42 новых информтабло на остановках по 100 тыс. рублей

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Казань потратит более 4,2 млн рублей на установку новых информационных табло на остановках общественного транспорта. Закупить планируют 42 устройства более чем за 100 тыс. рублей, следует из тендера на сайте госзакупок.

Исполнитель обязан поставить товар в течение 60 рабочих дней после заключения контракта. Также он должен провести монтаж оборудования, его ввод в эксплуатацию, подключение на самой остановке и инструктаж персонала.