В Казани установят 12 скворечников в виде домов-памятников деревянного зодчества

Новый историко-экологический проект стартует этой весной в Казани. В парках и скверах появятся 80 скворечников. 12 из них воссоздают фасады утраченных образцов деревянного зодчества – дома Пятницкого на ул. Жуковского и усадьбы Матерн на ул. Нагорной.

«Это красивая история, которую придумала Дирекция парков и скверов. Этой весной в 21 парке и сквере Казани, а также на территории дома-музея Ленина, дома-музея академиков Арбузовых появится 80 скворечников. 62 из них на сегодня уже установлены. Домики для птиц развешены в Московском, Кировском, Ново-Савиновском, Авиастроительном, Советском и Вахитовском районах», – рассказали организаторы акции журналистам.

Оригинальные птичьи домики в деталях повторяют фасады старинных деревянных домов Казани конца XIX века. Их изготовил мастер из Арска Рамиль Вильданов.

«Жителей Казани отличает внимание к окружающей среде. <…> Такая форма тоже интересна – признание места, где ты живешь, где ты ежедневно находишься, где ты гуляешь с детьми или прогуливаешься с любимым человеком. Поэтому это очень важная история», – сообщил заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Азат Абзалов.

Арт-директор Дирекции парков и скверов Казани Асия Гиззатуллина добавила, что экологическая повестка – важное направление развития парков и скверов города.

«Важно, что студенты КФУ будут проводить исследовательскую работу по изучению популяции птиц», – заметила она.

Гиззатуллина также отметила важность сохранения исторического наследия и биоразнообразия.

«Вчера мы обсуждали с экологами этот проект. Они нам предложили поставить экшн-камеру для того, чтобы наблюдать крупным планом как живут птицы», – заметила спикер.

Инициатива проводится Дирекцией парков и скверов Казани при научном кураторстве КФУ.