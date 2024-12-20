В Казани установлены границы территорий, где запрещена продажа алкоголя

В Казани утвердили границы прилегающих территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции при оказании услуг общепита. Речь идет об участках возле школ, детсадов, спортучреждений, боевых позиций войск и других. Соответствующее постановление опубликовано в сетевом издании исполкома столицы РТ.

Так, продажа алкоголя не допускается вблизи образовательных организаций и организаций дополнительного образования. Розничная продажа алкоголя в стационарном объекте может производиться от них на расстоянии в как минимум 50 метров, в предприятиях общепита — не менее чем в 40 метрах. Такой же запрет установлен для территорий, прилегающих к местам обучения несовершеннолетних.

Помещения, в которых оказываются медицинские услуги, должны располагаться в 30 метрах от стационарных объектов розничной продажи алкоголя и в 25 метрах от объектов общепита.

От спортивных сооружений, боевых позиций войск, вокзалов, аэропортов такие торговые точки и объекты общепита должны стоять на дистанции не менее чем 30 метров.

Если поблизости расположены источники повышенной опасности (устанавливаются региональными органами госвласти), то розничная продажа алкоголя не разрешается на расстоянии менее чем 50 метров, для объектов общепита — 40 метров.

Также ограничения касаются многоквартирных домов. Если земля под ними не поставлена на кадастровый учет и границы не определены, то ограничение составит 5 метров.