news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 26 марта 2024 17:11

В Казани установили первый «умный» трамвайный светофор

Скопировать ссылку
В Казани установили первый «умный» трамвайный светофор

В Казани, на перекрестке улиц Серова и Энергетиков, заработал первый «умный» трамвайный светофор – его активация происходит только при приближении трамвая. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Кировского и Московского районов города.

«Городские трамваи, которые ходят по данному маршруту, оснащены специальными модулями, которые при приближении вагонов к светофору передают сигнал и включают зеленый свет. Это простое, но эффективное решение позволяет избежать ненужных остановок транспорта и сокращает время в пути для всех. В настоящее время — это единственный умный трамвайный светофор в Казани», – отметили в администрации.

Кроме трафика, такая система помогает улучшить и экологию города, снижая время простоя автомобилей на дорогах, в результате уменьшая выбросы вредных веществ в атмосферу.

Фото: телеграм-канал администрации Кировского и Московского районов Казани

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2