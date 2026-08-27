В Казани установили новый гастрорекорд: самый большой флаг РТ из чак-чака

В Казани установили новый гастрономический рекорд – самый большой флаг Татарстана из чак-чака. Угощение весом 300 килограмм и размером два на три метра появилось в комплексе «Туган авылым».

«Мы каждый год ко дню рождения комплекса ставим рекорды по национальной выпечке. Впереди день города и республики, поэтому мы решили сделать флаг Татарстана из чак-чака. Будем угощать всех гостей. Его готовили бабушки, которые с детства знают, что такое татарская кухня. Они сделали его с душой и любовью. Уверен, будет очень вкусно», – отметил перед началом мероприятия основатель комплекса Радик Абдрахманов.

Вечер не ограничился только рекордом. Перед официальной церемонией фиксации гости выстроились в большой хоровод Дружбы народов, пели и танцевали под национальную музыку.

Как удалось выяснить корреспонденту «Татар-информа», среди гостей праздника оказались люди из разных регионов страны: от территориально близких – Башкортостана и Оренбургской области – до Сахалина.

«Такие мероприятия позволяют нам рассказывать о гастрономической культуре Татарстана в интернете. Они обращают на себя внимание, и люди хотят познакомиться с теплотой и гостеприимством, которые есть у нас в республике», – подчеркнул в беседе с «Татар-информом» президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов.

Рекорд был официально внесен в книгу гастрономических рекордов России, а первыми, кто попробовал огромный десерт, стали дети, помогавшие экспертам замерять размеры чак-чака.