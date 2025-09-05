В Казани установили мемориальную доску на доме, где жил Ренат Ибрагимов

Фото из личного архива Гарафутдина Хисаметдинова

На доме №24 на улице Серп и Молот в Казани установили мемориальную доску в честь Рената Ибрагимова. Памятная доска установлена благотворителем.

«Ренат Ибрагимов – прославленный певец, мы с ним были и земляками, и соседями. Мы решили увековечить его имя в нашей деревне Башбалта (татарское название Адмиралтейской слободы – прим. Т-и)», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» известный благотворитель Гарафутдин Хисамутдинов.

Народный артист России и Татарстана Ренат Ибрагимов проживал в этом доме с 1969 по 1972 год. Он жил в 35-й квартире, а Гарафутдин Хисамутдинов – в 36-й. Мать певца – уроженка Кукморского района, как и сам инициатор установки мемориальной доски.

«Мы поговорили с близкими, родными Рената Ибрагимова. Получили разрешение у жителей дома – большинство поддержали, мемориальную доску провели через официальную комиссию», – рассказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что доска установлена в том числе по случаю 100-летия Кировского района Казани.

Создатель мемориальной доски – Зульфия Мухамедьянова.

Рузиля Мухаметова