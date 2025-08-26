В Казани установили личность мужчины, который ночью погиб под колесами трамвая
Личность мужчины, который накануне ночью погиб под колесами трамвая, установлена. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.
«Установлена личность погибшего мужчины 1958 года рождения, жителя Авиастроительного района города Казани», – указано в сообщении ведомства.
Трагедия произошла минувшей ночью на проспекте Ямашева. Трамвай сбил пожилого мужчину, который переходил дорогу в запрещенном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте.