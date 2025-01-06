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В Казани установили баннеры с поздравлениями к празднику Рождества
Баннеры с поздравлениями к празднику Рождества Христова появились на казанских улицах. Таким образом Казанская епархия решила поздравить горожан и пригласить их на праздничные службы в храмы. Об этом «Татар-информу» рассказал руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.
«Акцию проводит Миссионерский отдел Казанской епархии. Для нас уже стало традицией устанавливать баннеры к православным праздникам – таким, как Рождество, Пасха. Большой интерес вызвали поздравительные баннеры к празднику Троица. Многие люди не знали, что Троица – это день рождения православной Церкви», – рассказал «Татар-информу» руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии.
Отец Александр отметил, что миссионеры стараются использовать все возможные современные способы, чтоб рассказывать о Православии.
«Апостолы ходили по римским дорогам, писали письма – это были их средства коммуникации. У нас же с вами есть другие возможности, и мы стараемся их использовать. Здорово, когда человек в дороге увидит не только рекламу, но и наши поздравления, которые напоминают о том, что Христос родился», – отметил священнослужитель.
Сегодня, в ночь на 7 января, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершит Божественную литургию в Казанском соборе. Начало богослужения в 23.30.
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