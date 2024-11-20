В Казани установили 241 желтую сетку для раздельного сбора отходов

За 2024 год в Казани установлена 241 желтая сетка для раздельного сбора отходов, сообщили в мэрии столицы РТ.

Казанцы могут сдать пять фракций, в том числе стекло и тетрапак, макулатуру, пластиковые бутылки и металл.

За несколько лет в городе появилось более 1,9 тысячи желтых сеток. Только в 2024 году в них поместили свыше 57 тысяч кубических метров вторсырья. Собранные отходы проходят сортировку и переработку на комплексе МПС-1 на улице Васильченко в Казани.

Ожидается, что до конца года в городе установят еще порядка 300-400 секток, а в следующем году — порядка 600.

Жители Казани могут направить обращение для установки желтых сеток в управляющую компанию или ТСЖ.

По данным регоператора УК ПЖКХ, за прошлую неделю в Казани было собрано 1576 кубометров раздельного сбора отходов из желтых сеток. В целом вывезено более 153 тысяч кубометров ТКО.