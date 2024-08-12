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Общество 12 августа 2024 10:45

В Казани установили 12 новых и обновили 8 существующих общественных туалетов

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В парках, скверах и туристических зонах Казани в этом году установили 12 новых современных туалетных модулей. На сегодняшний день восемь из них уже функционируют, еще по четырем устраняют замечания, сообщает мэрия столицы Татарстана.

Бесплатные туалеты появились под стенами Кремля, у Центра семьи «Казан», Центрального стадиона, стадиона «Ак Барс Арена», в Лядском саду, Ленинском саду, скверах им. Аксенова, 100-летия образования строительной отрасли РТ, у театра кукол «Экият», в сквере по ул. Академика Парина, а также у станций метро «Козья слобода» и «Проспект Победы».

Отмечается, что в восьми уже существующих общественных туалетах провели ремонт. В том числе заменили поврежденные элементы, отремонтировали кровлю, обшивку и сантехническое оборудование. В числе таких объектов туалеты в парках им.Карима Тинчурина, «Черное озеро», «Крылья Советов» и другие.

«По инициативе мэра Казани с 2013 года городская сеть общественных туалетов работает бесплатно для посетителей», — подчеркнули в мэрии.

#общественные туалеты #парки и скверы #Благоустройство
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