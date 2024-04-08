В Казани усовершенствуют вид летних веранд

В столице Татарстана продолжается работа над улучшением объектов питания и повышением качества обслуживания. Об этом заявил в мэрии на деловом понедельнике председатель городского Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

Так, Институт развития города совместно с предпринимательским сообществом разработал каталог «Требования и рекомендации по организации сезонных объектов общественного питания на ул. Баумана».

Основные изменения — это единый подход к внешнему оформлению, упорядочение размеров веранд для увеличения пропускной способности улицы Баумана, обеспечение доступа для маломобильных групп населения, определение отступов от ближайших препятствий (фонарные столбы, клумбы), использование живых растений для озеленения веранд.

«Все эти требования были разработаны на основании городских норм и правил с учетом мнения предпринимателей. На неоднократных встречах с рестораторами города были обсуждены вопросы, касающиеся размещения веранд. В итоге все правила и требования были приняты в виде указанного каталога и доведены до рестораторов», — отметил Фазылянов.

Договоры на размещение летних веранд будут заключаться на три года на бесплатной основе только с теми рестораторами, кто будет соблюдать указанные правила.

По прогнозам Комитета потребительского рынка Казани, в 2024 году будет заключено 150 подобных договоров. По сравнению с предыдущими годами эта цифра значительно увеличится: в 2023 году действовало 110 соглашений, в 2022-м — 106, в 2021-м — 91.