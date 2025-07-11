В Казани усилят работу общественного транспорта 12 июля из-за матча за Суперкубок России

Фото: Телеграм-канал Комитета по транспорту г. Казани

Завтра, 12 июля, в Казани усилят движения общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча за Суперкубок России. Об этом сообщили в Телеграм-канале Комитета по транспорту г. Казани.

С 20:00 движение автобусов, троллейбусов и трамваев будет организовано по графику рабочего дня:

Автобусы: № 10, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 45, 46, 55, 60;

Троллейбусы: № 2 и 13;

Трамваи: № 5, 5а, 6, 7.

Для удобства также будут организованы шаттлы от стадиона «Казань Арена»: