news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 июля 2025 11:33

В Казани усилят работу общественного транспорта 12 июля из-за матча за Суперкубок России

Читайте нас в
Телеграм
В Казани усилят работу общественного транспорта 12 июля из-за матча за Суперкубок России
Фото: Телеграм-канал Комитета по транспорту г. Казани

Завтра, 12 июля, в Казани усилят движения общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча за Суперкубок России. Об этом сообщили в Телеграм-канале Комитета по транспорту г. Казани.

С 20:00 движение автобусов, троллейбусов и трамваев будет организовано по графику рабочего дня:

  • Автобусы: № 10, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 45, 46, 55, 60;
  • Троллейбусы: № 2 и 13;
  • Трамваи: № 5, 5а, 6, 7.

Для удобства также будут организованы шаттлы от стадиона «Казань Арена»:

  • от проспекта Ямашева до станции метро «Проспект Победы»;
  • от улицы Чистопольской до железнодорожного вокзала «Казань-1».
#общественный транспорт казани #суперкубок россии
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
К концу недели в Татарстане немного спадет жара и прекратятся осадки

К концу недели в Татарстане немного спадет жара и прекратятся осадки

10 июля 2025
Ежемесячная выплата из маткапитала: кому положена в Татарстане

Ежемесячная выплата из маткапитала: кому положена в Татарстане

10 июля 2025