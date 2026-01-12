news_header_top
Общество 12 января 2026 14:09

В Казани уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом превысил эпидпорог почти на 20%

В столице Татарстана сохраняется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, показатели остаются выше эпидемического порога на 19,8%. В первую неделю 2026 года в городе зарегистрировано 8424 случая заболевания. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев.

Он отметил, что медицинские учреждения Казани работали в праздничные и выходные дни в штатном режиме. Ухудшение эпидситуации началось еще в начале ноября, на 43‑й неделе, когда рост заболеваемости впервые был отмечен среди детей от трех до шести лет.

К началу декабря уровень заболеваемости в Казани превысил эпидпорог на 3,3%, а в последующие недели рост наблюдался во всех возрастных группах.

На текущий момент лидирующим штаммом остается А(H3N2). Лабораторно обследовано 97,2% заболевших, доля госпитализаций составляет 3,2%.

Начальник горздрава напомнил о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов и предостерег жителей от самолечения.

#заболеваемость ОРВИ и гриппом #Казань #статистика #горздрав #мэрия казани #Деловой понедельник
