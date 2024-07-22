В Казани уровень регистрируемой безработицы достиг рекордного минимума – 0,21%

В Казани уровень регистрируемой безработицы достиг рекордного минимума и составил 0,21% от численности рабочей силы. Это почти в два раза ниже показателя прошлого года. Об этом сообщил директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин на деловом понедельнике.

«Проблемой рынка труда остается дефицит кадров, несмотря на увеличение численности трудовых ресурсов, состоящих из занятых в экономике и незанятого населения. Так, в Казани численность трудовых ресурсов выросла на 18,1 тыс. человек и составила 757,2 тыс. человек», – рассказал спикер.

По словам Муллина, на начало 2024 года официально зарегистрированных безработных в Казани было 1 765, к 1 июля их численность снизилась до 1 369.

«Количество вакантных рабочих мест растет при минимальном уровне безработицы. По Казани заявлено около 15 тыс. вакансий. На одного безработного приходится почти 11 вакансий, тогда как на начало года было девять. В лидерах предложений – обрабатывающие производства, сферы строительства, розничной торговли, транспорта, где в целом наблюдается дефицит кадров», – отметил он.

Директор Центра занятости населения добавил, что индекс рынка труда составляет 3,2, или менее четырех резюме на одну вакансию. На начало года этот показатель достигал 3,7.

Более высокий спрос на специалистов наблюдаются в таких отраслях, как промышленность (19%), строительство (16%), IT-технологии (11%), транспорт и логистика (9%), торговля (8%), наука и образование (7%), медицина (5%), туризм и гостиничный бизнес (4%), уточнил спикер.

«Согласно статистике по базе данных вакансий, средний рост заработных плат по заявленным предложениям составил 19% к прошлому году. На сегодня размер средней зарплаты – 70 тыс. рублей», – подчеркнул он.

За первое полугодие 2024 года в центры занятости населения города обратились более 3 тыс. человек, что на 2 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего трудоустроено 1420 человек, констатировал Муллин.

Самый высокий показатель трудоустройства в таких сферах, как услуги (28%), продажи (16%), производство (13%), образование и наука (10%), банки, страхование и недвижимость (10%), транспорт (5%), медицина (4%), гостиницы и общепит (4%). «Средний срок трудоустройства безработных граждан сократился с четырех до трех месяцев», – заметил спикер.

Численность инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в Казани, составляет более 18 тыс. человек, из них работают свыше 6,2 тыс. человек. «За первое полугодие трудоустроено 800 человек. За полгода работодатели 637 предприятий трудоустроили 3719 человек с ОВЗ», – заключил директор центра.