В Казани уровень ковид-вакцинации населения достиг отметки 54,4%

В татарстанской столице уровень антиковидной вакцинации жителей достиг 54,4%. Ситуация с распространением болезни продолжает оставаться напряженной. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Он отметил, что в татарстанской столице сохраняется непростая обстановка по заболеваемости коронавирусом. Во временных инфекционных госпиталях города развернуты 2 тыс. 211 коек. Доля свободных мест на утро понедельника составляет около 15% коечного фонда, уровень вызовов «скорой» сохраняется на уровне предыдущих недель.

«На сегодняшний день привиты 570,9 человек, это 54,4% численности населения. Рост количества привитого населения за неделю составил 42 тыс. 50 человек», — сообщил Жаворонков.

Он добавил, что наличие тех или иных вакцин в пунктах вакцинации города можно узнать с помощью запущенного ранее телеграм-бота.

