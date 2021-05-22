В Казани упрощены условия участия в программе «Жилье горожанам»

Еще больше граждан смогут улучшить жилищные условия в Казани по программе «Жилье горожанам». Теперь для участия в ней не нужна регистрация в городе, достаточно лишь проработать в нем не менее двух лет, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«Если раньше претендовать на участие в программе „Жилье горожанам“ могли только те, кто прописан в Казани или был зарегистрирован в местных общежитиях, то теперь достаточно быть зарегистрированным на территории России», — сообщили в пресс-службе исполкома.

Программа реализуется на протяжении пяти последних лет. Воспользоваться ей могут все, у кого на каждого члена семьи приходится менее 18 кв. метров площади жилья. По «Жилью горожанам» можно приобрести квартиру с выплатой первоначального взноса и рассрочкой на невыплаченную часть под 11% годовых. Рассрочка может быть предоставлена на срок до 25 лет, однако не более чем до 70-летия самого старшего из участвующих членов семьи.