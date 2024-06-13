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В Казани управляющую компанию обязали вернуть жильцам дома 2 млн рублей
Управляющая компания «Зима» из Казани должна будет вернуть жильцам дома №4 в Научном городке почти 2 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной жилищной инспекции РТ.
«Каждый собственник вносит в общую казну платежи на будущий капитальный ремонт дома. <…> Однако жилищники начали тратить деньги со спецсчета гораздо раньше», — пояснили в ведомстве.
Как уточнили в Госжилинспекции, одна из статей расходов в высотках — замена лифтов. В среднем стоимость подъемника составляет около 3,6 млн рублей. За год собственники этого дома откладывают примерно 350 тыс. рублей в счет будущего капремонта. Таким образом, на один лифт им придется копить более десяти лет.
«В Жилищную инспекцию обратилась жительница данного дома с просьбой принять меры. Проверка инспекторов подтвердила факт незаконного использования средств. Управляющей компании направлено предписание вернуть денежные средства в полном объеме», — заключили в ГЖИ.
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