В Казани управляющую компанию обязали вернуть жильцам дома 2 млн рублей

Фото: пресс-служба Госжилинспекции РТ

Управляющая компания «Зима» из Казани должна будет вернуть жильцам дома №4 в Научном городке почти 2 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной жилищной инспекции РТ.

«Каждый собственник вносит в общую казну платежи на будущий капитальный ремонт дома. <…> Однако жилищники начали тратить деньги со спецсчета гораздо раньше», — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в Госжилинспекции, одна из статей расходов в высотках — замена лифтов. В среднем стоимость подъемника составляет около 3,6 млн рублей. За год собственники этого дома откладывают примерно 350 тыс. рублей в счет будущего капремонта. Таким образом, на один лифт им придется копить более десяти лет.

«В Жилищную инспекцию обратилась жительница данного дома с просьбой принять меры. Проверка инспекторов подтвердила факт незаконного использования средств. Управляющей компании направлено предписание вернуть денежные средства в полном объеме», — заключили в ГЖИ.