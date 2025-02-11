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Происшествия 11 февраля 2025 14:59

В Казани уничтожили почти 12 кило санкционного сыра

Сотрудники территориального Управления Россельхознадзора вместе с таможенниками уничтожили 11,8 кг санкционного сыра, обнаруженного на одном из продовольственных рынков Казани. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

Продукция была доставлена из Германии, Нидерландов и Италии, однако выяснилось, что у нее отсутствовали требуемые сопроводительные документы.

В ведомстве напомнили, что в целях обеспечения безопасности и в связи с выявлением в Германии вспышки ящура, в России действует запрет на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из ряда государств, в том числе стран Евросоюза.

В итоге изъятая санкционная продукция была уничтожена.

#санкции #Россельхознадзор по РТ
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