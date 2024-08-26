В Казани уничтожены бракованные избирательные бюллетени

Бюллетени для голосования на выборах депутатов Госсовета РТ VII созыва, которые в процессе изготовления получились с браком, уничтожены сегодня в цеху «Идел-Пресс» под наблюдением ЦИК РТ.

«Есть бюллетени, которые в процессе печати и изготовления оказались бракованными. Их очень мало, менее 1%. Мы в составе комиссии проконтролируем процесс их уничтожения на макулатуру. Будут составлены соответствующие документы и акты, подписи с печатями», — сообщил журналистам гендиректор «Идел-Пресс» Анас Аскаров.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев напомнил, что в целом по России голосовать в Единый день голосования будут 57,5 млн человек, а это фактически более половины всех избирателей страны. В Татарстане около 3 млн избирателей будут голосовать на выборах депутатов Госсовета РТ.

«Именно для них по два бюллетеня — по одномандатному избирательному округу и единому округу — изготовлены на полиграфическом комбинате, всего 6 млн бюллетеней», — уточнил Кондратьев.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.