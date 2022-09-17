В Казани умер заслуженный художник России Рашид Гусманов

Сегодня на 85-ом году жизни скончался заслуженный художник России, член союза художников Рашид Гусманов, сообщил «Татар-информу» собственный источник.

Рашид Гусманов родился в Казани в 1937 году. Он был участником всесоюзных, всероссийских выставок, зональных выставок «Большая Волга».

Работы Рашида Гусманова хранятся в Марийском республиканском краеведческом музее (Йошкар-ола), Национальном музее Республики Татарстан, Государственном музее изобразительных искусств в Республике Татарстан, Литературно-мемориальном музее им А.М.Горького (Казань), в Музейном комплексе Габдуллы Тукая в селе Новый Кырлай, Болгарском историко-архитектурном заповеднике. Картинной галерее Альметьевска, а также в частных коллекциях в США, Японии. Австрии, Греции и других стран.