Руc Тат
16+
Происшествия 11 февраля 2026 18:20

В Казани умер мужчина, которому стало плохо на борту рейса из Пекина

Сегодня в 15:30 самолет сообщением Пекин – Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Казани. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

По предварительной информации, 38-летнему мужчине стало плохо во время полета. К сожалению, после приземления самолета прибывшие на место медики скорой помощи констатировали его смерть.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проверку проводит Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

#Аэропорт Казани #пассажиру самолета стало плохо
