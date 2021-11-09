В Казани умер известный певец Нурислам

В Казани скончался артист татарской эстрады Нурислам. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщила писательница Айгуль Валиуллина-Гараева.

«Когда сказали, не поверила. Позвонила Нурисламу... Трубку взяла какая-то женщина. Сообщила, что сегодня в пять утра он скончался. У меня земля ушла из-под ног... Вчера только отправляла ему песню. В Ватсапе отмечено, что прочитано. Кто же знал! Оказывается, он болел. Даже не спросила, как он себя чувствует», – поделилась она.

Нурислам Исмагилов родился в Пестречинском районе Татарстана. Как певец рассказывал в интервью газете «Интертат», у него с детства были способности к музыке, пел, но родители не разрешили ему выбрать профессию артиста. Поэтому он окончил спортивный факультет педагогического института и 20 лет проработал на кафедре спорта и физического воспитания Казанской ветеринарной академии. Карьеру певца начал после пятидесяти лет.