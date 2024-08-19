В Казани уменьшилось количество безбилетников на общественном транспорте

В период с 12 по 18 августа текущего года контролёры выявили 462 безбилетников. Это на 51 «зайца» меньше, чем было поймано за 5-11 августа. Об итогах проверки общественного транспорта сообщил «Метроэлектротранс».

Как уточнили в сообщении, за прошедшую неделю специалисты проверили 1246 единиц подвижного состава, или 52 365 пассажиров. По итогам «рейда» доля безбилетников составила 0,8 % от общего количества проверенных пассажиров.

Казанцам напомнили, чтобы оплатить проезд, например в троллейбусе, необходимо приложить проездной (или банковскую карту) к установленному на поручне устройству и обязательно дождаться галочки.

«Если пассажир отказывается оплатить проезд, контролер вправе высадить его на ближайшем остановочном пункте или вызвать сотрудников правоохранительных органов», — подчеркнули в «Метроэлектротрансе», добавив, что оплата проезда производится в течение одной остановки.