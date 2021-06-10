В Казани улицы Соловецких Юнг и Блюхера частично закроют для движения транспорта

В Казани с 19 июня временно ограничат движение транспорта по автомобильным дорогам по улицам Соловецких Юнг и Блюхера в связи с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей. Об этом сообщается в сборнике документов, опубликованном мэрией Казани.

С 19 по 21 июня будет закрыт участок по улице Соловецких Юнг, возле дома № 11б по улице Шамиля Усманова.

С 22 по 24 июня будет закрыт участок по улице Блюхера, возле дома № 6 и возле дома № 2а по улице Восход.

С 25 по 27 июня будет закрыта для движения улица Блюхера, рядом с домом № 9 и рядом с домом № 2а по улице Восход.