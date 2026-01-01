В Казани улицы Сибгата Хакима и Бондаренко останутся частично перекрытыми до 14 января

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана улицы Сибгата Хакима и Бондаренко останутся частично перекрытыми до 14 января. Об этом напоминает Госавтоинспекция Казани.

Парковка и движение ограничены из-за новогодних празднеств в соответствии с постановлением исполкома города №670 от 13 марта 2025 года.

Улица Сибгата Хакима перекрыта в обоих направлениях на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова.

Улица Бондаренко также перекрыта в обоих направлениях – от жилого дома №3 по улице Сибгата Хакима до примыкания к улице Сибгата Хакима.