В Казани уличные артисты согласовали почти 6,5 тыс. выступлений через «Art-проспект»

За три с половиной месяца работы цифровой платформы «Art-проспект» уличные артисты Казани согласовали почти 6,5 тыс. выступлений на городских площадках. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов городского исполкома.

Всего в сервисе на сегодняшний день зарегистрировалось 404 музыканта, актера и художника — они каждую неделю бронируют площадки до 430 раз.

Чаще всего они выступают в субботу и воскресенье, излюбленное место — пешеходная улица Баумана и парк им. Горького.

Платформа «Art-проспект» начала работать 17 мая и была создана для артистов, занимающихся творчеством без коммерческой составляющей. Благодаря сервису жители и гости Казани могут забронировать свое выступление на одной из 26 площадок города. Длительность выступления — три часа.