В Казани укрепят склоны на территории Зилантова монастыря

Успенский Зилантов женский монастырь

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Адмиралтейской слободе столицы Татарстана укрепят склоны на территории Успенского Зилантова женского монастыря. Соответствующий акт государственной историко-культурной экспертизы размещен на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Зилантова гора с севера и запада окружена старым руслом реки Казанки, с востока — Адмиралтейским прудом (Змеиным озером), с юга проходит насыпь железной дороги. Склоны предполагается укрепить с северо-восточной, северной, западной и юго-западной сторон на площади 22 977 кв. метров.

Скриншот акта ГИКЭ

Экспертизу понадобилось провести из-за пересечения участка с объектами культурного (археологического) наследия федерального значения XIII-XIV веков «Зилантовское селище» (на 1385 кв. метрах) и «Селище или городище „Зилантова гора“» (на 11 245 кв. метрах). На их территории запрещено проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, без обеспечения сохранности памятников либо без проведения спасательных археологических раскопок.

В ходе работ по укреплению планируется снять со склонов растительный слой грунта, возвести в их нижней и средней части насыпь из песка, установить шесть узлов дождеприемных колодцев и нарезать уступы со встроенной системой водоотвода в виде бетонных лотков, подключенных к колодцам.

Общая площадь возможного разрушения объектов археологического наследия равняется 12 630 кв. метров. Соответственно, по оценке авторов экспертизы, необходимо предусмотреть проведение комплекса охранных археологических мероприятий в виде археологических наблюдений (на территории селища или городища Зилантова гора) и раскопок (на территории Зилантовского селища).

Скриншот акта ГИКЭ

Свято-Успенский Зилантов монастырь — одна из древнейших православных обителей Татарстана, основанная в 1552 году после взятия Казани по указанию царя Ивана Грозного. После того, как в 1559-и разлив Волги подмыл и разрушил стены монастыря, его перенесли на вершину горы. Основной архитектурный ансамбль сложился в XVII веке, но из него уцелели лишь сильно перестроенная Всехсвятская церковь 1681 года и настоятельский корпус начала XIX века.

В 1918 году десять монахов Зилантова монастыря во главе с архимандритом были расстреляны большевиками без суда и следствия. На основе обители некоторое время действовала православная община, но в 1928-м ее ликвидировали. В 1930-е годы оказалось разрушено монастырское кладбище.

В 1998 году бывший мужской монастырь был возрожден, но уже в качестве женской обители. В 2006 году освящен новопостроенный Троицкий собор — точная копия одноименного собора Троице-Сергиевой лавры.