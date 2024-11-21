В Казани укрепят берег Волги на участке протяженностью 12 км

В Казани проведут работы по берегоукреплению Волги в районе улицы Портовой. Финансирование первого этапа проекта составляет 333 млн рублей, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«Казань – единственный город-миллионник, который не имеет прямого выхода к Волге и обустроенных набережных. Общая протяженность берегоукрепительных работ составит 12 км, работы будут проведены в четыре этапа», – сказал он.

Проект разработан в прошлом году, госзаказчиком выступает ГИСУ. Сроки проведения работ зависят от финансирования.

«Первый этап протяженностью 2,5 км довольно-таки дорогой, его стоимость составляет в текущих ценах 6 млрд рублей», – пояснил Тарнавский «Татар-информу».

На сегодняшний день при поддержке Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина из резервного фонда предусмотрено 200 млн рублей, также выделено софинансирование из бюджета Татарстана. Общая сумма финансирования в этом году составит 333 млн рублей – она предоставлена на начало реализации первого этапа.

«В рамках первого этапа начнутся работы на первом участке протяженностью 210 метров», – подчеркнул Тарнавский.

Проект воплощается в жизнь по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Проект специфический – два ряда шпунтовой стенки, формирование бетонного шапочного бруса, засыпка щебнем», – добавил Егор Тарнавский.

Окончательный срок завершения всех работ зависит от федерального финансирования. Протяженность второго этапа берегоукрепления составит 4 км.