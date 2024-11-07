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В Казани УК оштрафовали за мусор и грязь в подвале дома
В Казани УК «НЕПТУН +» оштрафовали на 125 тысяч рублей за мусор и грязь в подвале дома.
Как сообщает пресс-служба Госжилинспекции РТ, житель Менделеевска пожаловался, что в его доме на улице Химиков подвал в ужасном состоянии, а руководство УК бездействует.
Во время проверки все факты подтвердились: подвал затоплен, груды мусора.
Всего в течение года в Жилинспекцию республики поступило 842 жалобы на состояние подвалов в многоквартирных домах. Из них 429 из Казани, 88 из Альметьевска, 84 из Набережных Челнов и 53 из Нижнекамска.
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