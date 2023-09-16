В Казани удвоят мощность мусороперегрузочной станции

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До конца сентября в Казани больше чем в два раза вырастет мощность мусороперегрузочной станции — с 240 до 500 тонн в сутки. Добиться таких результатов позволит введение ночной смены, рассказал на экскурсии по полигону «Восточный» гендиректор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов.

Он отметил, что каждый день на станцию поступает 240 тонн отходов, из которых извлекается 20 тонн полезных фракций. Если же нарастить этот показатель до 35–30 тонн, то ежемесячно на полигон не будут отправлять по 600 тонн отходов.

Замглавы УК «ПЖКХ» Альмир Курбанов заявил, что полигон «Восточный» располагается на 23 га земли и включает две карты. Первая карта была закрыта еще три года назад и законсервирована «панцирем» из минерализованного грунта. Вторая — новая — начнет принимать мусор в конце 2023 — начале 2024 года. Она рассчитана на 1,6 млн тонн твердых коммунальных отходов и, таким образом, в течение трех с половиной — четырех лет на ее месте появится «десятиэтажка» из отходов. После ее закрытия здесь может быть создана система активной дегазации, благодаря которой накопленный газ будут выкачивать насосы под давлением. Затем его могут использовать для различных нужд.

Кроме того, на полигоне создадут станцию очистки фильтрата, производительность которой составит 150 куб. метров в сутки с запасом на осадки. Степень очистки фильтрата предусмотрена до уровня вод рыбохозяйственного назначения.

В УК «ПЖКХ» заметили, что для обеспечения нужд Казани достаточно трех компактных станций. Сортировка должна проводиться рядом с домами — на площадке сбора ТКО. Отсортированный мусор лучше по качеству и дороже, чем тот, который будет извлечен на мусоросортировочной станции.

Сортировка так же, как и переработка, сможет работать на полную мощность при наличии субсидий от государства.