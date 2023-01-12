В Казани учредили программу цифровой трансформации города на 127 млн рублей

Власти Казани учредили муниципальную программу «Цифровая трансформация муниципального управления Казани на 2023-2025 годы». На ее реализацию с 2023 до 2025 года выделят в общей сложности 127 млн 365 тыс. рублей, следует из постановления Исполкома города.

Главной целью программы называется совершенствование деятельности Исполкома на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий. Программа предполагает внедрение и развитие цифровых технологий.

Ожидается, что по итогам выполнения программы 100% рабочих мест Исполкома будут обеспечены гарантированным каналом в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с, 50% подразделений будут иметь беспроводной интернет. Также планируется обеспечить предоставление 90% видов муниципальных услуг в цифровом виде, увеличить до 85% долю выполненных заявок горожан, связанных с информационными технологиями и т.д.

Уточняется, что цифровая трансформация города определена в качестве одной из целей Стратегии социально-экономического развития Казани до 2030 года.