В Казани учредили премию имени журналистки Альмиры Адиатуллиной

Салават Камалетдинов

В Казани вручили первые три премии имени Альмиры Адиатуллиной. Их обладателями стали журналисты казанских изданий Муслима Шафыйк, Василя Рахимова и Рашит Мингазов. Торжественное вручение состоялось в мечети «Ярдэм» в ходе поминального мероприятия по случаю года со дня смерти известной журналистки и общественного деятеля.



Премию в размере 10 тысяч рублей лауреатам вручил руководитель Казанского отделения Всемирного конгресса татар, меценат Фарит Мифтахов. Он же стал инициатором учреждения премии для журналистов, активно освещающих тему религии и духовных ценностей. По его словам, премию планируют сделать ежегодной.



Альмира Адиатуллина - известный татарский журналист, общественный деятель, учредитель и главный редактор газеты «Муслима», автор книг. Более 30 лет проработала журналистом в редакции журнала «Сююмбике», возглавляла организацию мусульманских женщин «Муслима». В начале 2000-х отстояла право мусульманских женщин фотографироваться на паспорт в платке. За активную общественную работу в числе 1000 женщин была номинирована на Нобелевскую премию мира. Альмира Адиатуллина скончалась 27 июля 2021 года в 84-м году жизни.



На мероприятии также презентовали книгу «Фидакарь мөслимә» с воспоминаниями коллег, соратников, родных журналистки, а также фотодокументами о ее общественной деятельности.