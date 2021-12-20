В Казани учителям перед Новым годом выплатят премии в 50 тыс. рублей

В Казани учителям перед Новым годом выплатят премии в размере 50,9 тыс. рублей. Сначала эта информация появилась в Telegram-каналах, позднее ее подтвердили ИА «Татар-информ» в мэрии столицы Татарстана.

«Выплаты касаются только педагогического персонала. Заместители директоров в учреждениях образования относятся к руководящему персоналу», — уточнили в городской администрации.

При этом в мэрии пояснили, что направили письмо в Минобрнауки республики с просьбой рассмотреть возможность назначения единовременных выплат «административному и учебно-вспомогательному персоналу (директорам, заместителям директоров, заведующим отделов и так далее), осуществляющим педагогическую деятельность по внутреннему совместительству, и педагогическим работникам (учителям, преподавателям) по внешнему совместительству».

Премии будут выплачены до конца текущего года из бюджета Татарстана. Выплаты производятся в соответствии с так называемыми «майскими» указами Президента России Владимира Путина.