Общество 1 декабря 2025 11:16

В Казани ученый-полиглот раскроет секреты изучения татарского языка

Алексей Арзамазов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Книжный клуб «Миллиард.Татар» и «Татарское книжное издательство» приглашают всех желающих на уникальную встречу с ученым-полиглотом Алексеем Арзамазовым, владеющим 20 языками и написавшим самоучитель татарского языка «Татарча сөйләшик: Интенсивный курс татарского языка».

Карьеру ученого Арзамазов начал в Удмуртии, однако затем переехал в Татарстан и самостоятельно освоил татарский язык. Теперь же ученый хочет помочь всем, кто только начинает свой путь в этом направлении.

В ходе живого обсуждения участники встречи узнают, чем татарский язык привлек полиглота, как популяризовать язык в современном мире и сколько времени требуется, чтобы начать на нем говорить.

Мероприятие пройдет в среду, 10 декабря, в отеле «Ногай» по адресу: ул. Баумана, 19. Начало – в 18:00. Подробности можно узнать по ссылке.

#татарский язык #татары #изучение языков
