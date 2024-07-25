В Казани ученые из России и Китая обсудят вопросы изучения степной Евразии

В следующем году в Казани пройдет конференция, где ученые из России и Китая поделятся результатами своих исследований на тему изучения истории степной Евразии. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил директор Института археологии имени А. Х. Халикова Академии наук РТ Айрат Ситдиков.

«В ходе обсуждения с участием [президента Академии наук Татарстана] Рифката Минниханова была обозначена необходимость организации встречи российских и китайских ученых. Предварительно мы запланировали международную конференцию на тему изучения истории, культуры, археологии, этнографии степной Евразии на апрель будущего года», — пояснил спикер.

Он напомнил, что в прошлом году при Академии наук РТ был создан Центр изучения степной Евразии, который позволяет реализовывать крупные международные проекты. Одно из таких масштабных исследований уже стартовало.

В этом вопросе особую роль играет Болгар, который был одним из первых городов, построенных тюркскими государствами на территории Среднего Поволжья, что делает его еще более привлекательным для исследователей, заключил Ситдиков.

Сотрудничество с Китаем позволяет значительно расширить исследования по истории степной Евразии, так как в КНР находятся огромное количество письменных источников, добавил директор Института истории имени Ш. Марджани АН РТ Радик Салихов.

«Нас как историков интересует база источников. Огромное количество письменных источников находится в архивохранилищах Китая и нами не изучены. Мы способны пролить свет на многие события нашей истории. Надо понимать, что в определенные периоды истории мы находились в одном этнокультурном пространстве. Это большая мировая история, без которой невозможно осознание современной российской цивилизации», — подчеркнул он.

Китайские ученые в свою очередь имеют мало данных об истории Поволжья, поэтому сотрудничество с Татарстаном обещает быть продуктивным для обеих сторон, уверен руководитель Центра археологии Китайского университета Минцзу, доктор исторических наук, профессор, заслуженный профессор Китайского университета Минцзу Вэй Цзянь.

«Китайские ученые мало работали с территорией Поволжья. Если мы говорим о евразийских степях, больше изучена Средняя Азия. Но именно здесь пересекаются восточная и западная цивилизации, это был своего рода торговый центр того времени, поэтому наша общая работа обещает быть интересной», — поделился Вэй Цзянь.