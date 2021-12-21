В Казани участок дороги по улице Осиновская расширят до четырех полос

Участок дороги по улице Осиновская планируют сделать четырехполосным. В настоящее время в Казани ведутся подготовительные работу к реконструкции улицы, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Расширение дороги поможет улучшить транспортное обслуживание жителей микрорайона «Салават Купере». Так, для осуществления плана уже было выкуплено 23 участка. Помимо этого, изменение даст возможность жителям «Салават Купере — 2» беспрепятственно выезжать на улицу Осиновская.

Как рассказал мэр столицы РТ Ильсур Метшин, эта дорога очень востребованная. В настоящее время в микрорайоне проживают 19 тыс. жителей, их число постоянно увеличивается, что серьезно осложняет вопрос с передвижением на личном или общественном транспорте.

Площадь участка, подпадающего под расширение, составит 1,4 километра. Помимо этого, на Осиновской запланировано обустройство тротуаров, велодорожек, светофорных узлов и обновление межквартальных проектов. Также здесь будут перенесены инженерные коммуникации и построена ливневая канализация.

Планируется, что работы будут завершены осенью 2022 года.