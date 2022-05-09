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Общество
9 мая 2022  17:05

В Казани участник парада потерял Орден Почета

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В Казани один из участников парада на 9 Мая потерял Орден Почета. Также был обнаружен символ Победы, сообщила пресс-служба администрации Советского района татарстанской столицы.

«Знаем, что они очень важны для его владельца, поэтому отвезли в Администрацию Советского района на хранение!», - написали представители муниципалитета в Telegram-канале районной администрации.

Напомним, в понедельник в Казани на площади Тысячелетия прошел праздничный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
 

#парад победы #орден Почета
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