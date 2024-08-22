В Казани уберут пять самовольно установленных торговых объектов

В Казани демонтируют еще пять самовольно установленных торговых объектов. Распоряжение опубликовано в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» на сайте мэрии столицы РТ.

В список попали два киоска, расположенных вблизи домов №25 и №44/8 по ул. Баумана, еще один – вблизи дома №100В по ул. Х. Ямашева, а также два объекта, находящиеся на земельном участке №67В по ул. Зорге и участке с кадастровым номером 16:50:000000:5587 по пр. Победы.

Владельцев просят убрать постройки в срок с 22 по 26 августа, в противном случае их демонтируют в принудительном порядке в период с 27 августа по 24 ноября 2024 года.