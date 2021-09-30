В Казани выкупят квартиры у жильцов домов по улицам Стадионная и Патриса Лумумбы

Власти Казани приняли решение об изъятии путем выкупа квартир у жильцов дома №2 по улице Стадионная и дома №30 на Патриса Лумумбы. Об этом говорится в соответствующих постановлениях, опубликованных в сборнике документов и правовых актов мэрии столицы Татарстана.

После проведения Управлением жилищной политики исполкома Казани оценки рыночной стоимости в доме на Стадионной будут изъяты все квартиры, а в доме на Патриса Лумумбы — две: 1-я и 3-я.

При этом изъятию подлежат и земельные участки, занимаемые этими домами.

К такому решению городские власти пришли из-за признания домов аварийными — их предполагается снести.