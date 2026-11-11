В Казани у «Том Сойер Феста» впервые за 10 лет появится собственный штаб

В декабре в Казани откроется штаб движения «Том Сойер Фест». Он расположится на территории сквера «Казанские наличники», который был полностью создан волонтерами без привлечения бюджетных средств и грантов. Об этом на пресс-туре в рамках форума «Ребус» журналистам сообщила координатор движения в городе Анастасия Гизатова.

«Этот дом будет штабом не только для волонтеров, но и для казанцев, которые захотят познакомиться с историей. Здесь будут проходить открытые вечера», – поделилась Гизатова.

Новое пространство станет площадкой для бесплатных лекций, мастер-классов по реставрации и мозаике. Также там разместится выставка уникальных находок, обнаруженных во время работ на исторических объектах. Среди экспонатов – старинные шпаги, бутыли XIX века и другие предметы, представляющие интерес для истории города.

«Место, где мы с вами стоим, это бывший пустырь, который остался после сноса исторических домов в центре Казани. И мы своими руками волонтерскими вместе с партнерами сделали из него вот такое прекрасное архитектурное пространство. Мы все это делали сами, мы здесь сами работали, все сами шкурили», – добавила помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова.