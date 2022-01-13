В Казани у РКБ планируется построить микрорайон на 270 тыс. кв. метров жилья

В столице Татарстана начались общественные обсуждения планировки территории по ул. Братьев Батталовых площадью 29,1 га. Соответствующая информация опубликована в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Согласно документации, микрорайон рассчитан на 12 тыс. человек, а общая площадь квартир составит более 269 тыс. кв. метров. Кроме того, еще 5,7 тыс. кв. метров отводятся под коммерческие помещения в жилых домах. Всего планируется строительство шести жилых кварталов.

Границами микрорайона помимо ул. Братьев Батталовых, станет ул. Рауиса Гареева, а также улица и проезд, еще не получившие названий.

Проектом планировки предусмотрено строительство четырех дошкольных учреждений на 1,3 тыс. мест и школы на 2,1 тыс. детей. Также на территории микрорайона предлагается строительство совмещенной детской и взрослой поликлиники на 400 посещений в смену.

Помимо этого, планируется размещение сквера и парка с двумя пешеходными мостами и озеленение территории в границах улично-дорожной сети. Общая площадь озелененных территорий составит 4,8 га.

Для удобства граждан проектом предусмотрено 4,3 тыс. парковочных мест, из которых 3,8 отведены для жильцов и еще 500 для гостевого паркинга. Для этого будут построены четыре многоуровневых парковки на 2,7 тыс. автомобилей и подземные паркинги на 1 тыс. мест. Еще 500 мест будут размещены вдоль проезжей части на территории улиц, проездов и на участках под парковки около домов.

Кроме того, будут проложены сети водоподведения и водотведения, длинной 2,6 и 2,3 км соответственно и дождевая канализация протяженностью 1,9 км. А для обеспечения отопления предусмотрено строительство блочно-модульной котельной и тепловых сетей общей протяженностью 2,4 км.

Строительство планируется в семь очередей. По завершении первой очереди будут введены в эксплуатацию дома общей площадью 63 тыс. кв. метров, многоуровневый паркинг со встроенными коммерческими помещениями и детский сад.