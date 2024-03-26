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В Казани у подъезда дома на Павлюхина обнаружили муляж гранаты
Сегодня в соцсетях появились сообщения о том, что возле подъезда одного из домов на улице Павлюхина в Казани неизвестные оставили предмет, похожий на гранату.
На место прибыли сотрудники экстренных служб и полицейские. Как стало известно «Татар-информу», подозрительный предмет, обнаруженный возле подъезда жилого многоэтажного дома, оказался муляжом гранаты. Найденный предмет угрозы не представляет.
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