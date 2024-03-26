В Казани у подъезда дома на Павлюхина обнаружили муляж гранаты

Сегодня в соцсетях появились сообщения о том, что возле подъезда одного из домов на улице Павлюхина в Казани неизвестные оставили предмет, похожий на гранату.

На место прибыли сотрудники экстренных служб и полицейские. Как стало известно «Татар-информу», подозрительный предмет, обнаруженный возле подъезда жилого многоэтажного дома, оказался муляжом гранаты. Найденный предмет угрозы не представляет.