news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 26 марта 2024 12:02

В Казани у подъезда дома на Павлюхина обнаружили муляж гранаты

Скопировать ссылку

Сегодня в соцсетях появились сообщения о том, что возле подъезда одного из домов на улице Павлюхина в Казани неизвестные оставили предмет, похожий на гранату.

На место прибыли сотрудники экстренных служб и полицейские. Как стало известно «Татар-информу», подозрительный предмет, обнаруженный возле подъезда жилого многоэтажного дома, оказался муляжом гранаты. Найденный предмет угрозы не представляет.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2