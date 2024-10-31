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Общество 31 октября 2024 11:19

В Казани у пенсионера потребовали 158 тыс. рублей за ремонт холодильника

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У 74-летнего жителя Казани Альфата Гиниятуллина мастера потребовали 158 тыс. рублей за ремонт холодильника. О ситуации сообщает ГТРК «Татарстан».

Мастер и его помощник поменяли масло, установили компрессор, а потом потребовали деньги, за которые можно купить два новых холодильника.

Чтобы оплатить ремонт, пенсионеру пришлось занять денег у друзей, а выданные чеки оказались сомнительными — общая сумма не сошлась с оплаченной.

Дочь казанца Диляра Гиниятуллина сразу поняла, что отца обманули мошенники, но уже ничего не смогла сделать. Оставалось только подать заявление в полицию, сейчас по нему проводится проверка.

Подробнее о случившимся с казанским пенсионером можно узнать на сайте «Вести Татарстан».

#Происшествия #Мошенничество
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