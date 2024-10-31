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В Казани у пенсионера потребовали 158 тыс. рублей за ремонт холодильника
У 74-летнего жителя Казани Альфата Гиниятуллина мастера потребовали 158 тыс. рублей за ремонт холодильника. О ситуации сообщает ГТРК «Татарстан».
Мастер и его помощник поменяли масло, установили компрессор, а потом потребовали деньги, за которые можно купить два новых холодильника.
Чтобы оплатить ремонт, пенсионеру пришлось занять денег у друзей, а выданные чеки оказались сомнительными — общая сумма не сошлась с оплаченной.
Дочь казанца Диляра Гиниятуллина сразу поняла, что отца обманули мошенники, но уже ничего не смогла сделать. Оставалось только подать заявление в полицию, сейчас по нему проводится проверка.
Подробнее о случившимся с казанским пенсионером можно узнать на сайте «Вести Татарстан».
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