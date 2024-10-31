В Казани у пенсионера потребовали 158 тыс. рублей за ремонт холодильника

У 74-летнего жителя Казани Альфата Гиниятуллина мастера потребовали 158 тыс. рублей за ремонт холодильника. О ситуации сообщает ГТРК «Татарстан».

Мастер и его помощник поменяли масло, установили компрессор, а потом потребовали деньги, за которые можно купить два новых холодильника.

Чтобы оплатить ремонт, пенсионеру пришлось занять денег у друзей, а выданные чеки оказались сомнительными — общая сумма не сошлась с оплаченной.

Дочь казанца Диляра Гиниятуллина сразу поняла, что отца обманули мошенники, но уже ничего не смогла сделать. Оставалось только подать заявление в полицию, сейчас по нему проводится проверка.

Подробнее о случившимся с казанским пенсионером можно узнать на сайте «Вести Татарстан».