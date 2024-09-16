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В Казани у остановки «КАИ» автобус перекрыл дорогу
В Казани автобус маршрута №89 перекрыл дорогу. Все произошло около остановки «КАИ» в направлении на ул. Батурина. В результате движение на данном участке оказалось затруднено, сообщает журналист ИА «Татар-информ».
Общественный транспорт стоит с отрытыми дверьми и без пассажиров прямо по середине дороги.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе мэрии со ссылкой на перевозчика, по предварительным данным легковой автомобиль около остановки «КАИ» выехал на красный сигнал светофора и задел боковым стеклом автобус. В инциденте никто из пассажиров не пострадал. На месте сейчас работают сотрудники ГАИ.
фото: «Татар-информ»
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