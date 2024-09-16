В Казани у остановки «КАИ» автобус перекрыл дорогу

В Казани автобус маршрута №89 перекрыл дорогу. Все произошло около остановки «КАИ» в направлении на ул. Батурина. В результате движение на данном участке оказалось затруднено, сообщает журналист ИА «Татар-информ».

Общественный транспорт стоит с отрытыми дверьми и без пассажиров прямо по середине дороги.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе мэрии со ссылкой на перевозчика, по предварительным данным легковой автомобиль около остановки «КАИ» выехал на красный сигнал светофора и задел боковым стеклом автобус. В инциденте никто из пассажиров не пострадал. На месте сейчас работают сотрудники ГАИ.

фото: «Татар-информ»