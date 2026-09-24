В Казани у мужчины угнали авто, пока он заносил в дом инструменты

У мужчины угнали автомобиль Daewoo Nexia, пока он заносил строительные инструменты в квартиру, где делал ремонт. Инцидент произошел возле одного из домов по проспекту Ямашева в Казани. Владелец легковушки обратился к правоохранителям, в городе объявили план «Перехват».

Силовики заметили угнанный автомобиль на перекрестке улиц Бичурина и Четаева. Легковушку остановили, в ее салоне находились двое пьяных мужчин 43 и 45 лет. Сотрудники Росгвардии задержали их и передали полицейским. Из салона угнанного авто полицейские изъяли шуруповерт и перфораторы, которые злоумышленники планировали сдать в ломбард.

Проверка показала, что оба задержанных были судимы неоднократно. Заведено уголовное дело, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.