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Происшествия 24 сентября 2026 19:49

В Казани у мужчины угнали авто, пока он заносил в дом инструменты

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У мужчины угнали автомобиль Daewoo Nexia, пока он заносил строительные инструменты в квартиру, где делал ремонт. Инцидент произошел возле одного из домов по проспекту Ямашева в Казани. Владелец легковушки обратился к правоохранителям, в городе объявили план «Перехват».

Силовики заметили угнанный автомобиль на перекрестке улиц Бичурина и Четаева. Легковушку остановили, в ее салоне находились двое пьяных мужчин 43 и 45 лет. Сотрудники Росгвардии задержали их и передали полицейским. Из салона угнанного авто полицейские изъяли шуруповерт и перфораторы, которые злоумышленники планировали сдать в ломбард.

Проверка показала, что оба задержанных были судимы неоднократно. Заведено уголовное дело, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

#угон авто #угонщики #автоугон #управление росгвардии по рт
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