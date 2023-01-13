В Казани у мужа сотрудницы полиции изъяли Infiniti, купленный на неподтвержденные доходы

Прокуратура Советского района Казани во время проверки исполнения закона о противодействии коррупции установило несоответствие расходов мужа одной из сотрудниц полиции его полученным доходам.

В частности, в 2018 году супруг госслужащей купил автомобиль Infiniti QX70 стоимостью более 1,7 миллиона рублей. Женщина не смогла подтвердить доходы, на которые ее муж купил автомобиль. Задекларированный доход семьи за три года составил не более 800 тысяч рублей.

В связи с этим прокуратура потребовала через суд изъять автомобиль, купленный на неподтвержденные доходы. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.