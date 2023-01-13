news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
13 января 2023  13:47
Павел Климчак

В Казани у мужа сотрудницы полиции изъяли Infiniti, купленный на неподтвержденные доходы

news_top_970_100

Прокуратура Советского района Казани во время проверки исполнения закона о противодействии коррупции установило несоответствие расходов мужа одной из сотрудниц полиции его полученным доходам.

В частности, в 2018 году супруг госслужащей купил автомобиль Infiniti QX70 стоимостью более 1,7 миллиона рублей. Женщина не смогла подтвердить доходы, на которые ее муж купил автомобиль. Задекларированный доход семьи за три года составил не более 800 тысяч рублей.

В связи с этим прокуратура потребовала через суд изъять автомобиль, купленный на неподтвержденные доходы. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Прокуратура
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное