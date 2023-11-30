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В Казани у молодой пары полицейские нашли 220 граммов мефедрона
В Казани задержали молодую пару, которая занималась распространением наркотиков, сообщает пресс-служба МВД России по РТ.
Ребят полицейские задержали в лесопосадке в поселке Царицыно. У 24-летней девушки нашли сверток с порошком, такие же свертки затем обнаружили в оборудованных молодыми людьми тайниках, а также в их съемной квартире. А в шкафу под газовой плитой пара прятала электронные весы, ложку и упаковочные материалы.
Согласно результатам экспертизы, изъятое порошкообразное вещество общей массой 220 граммов является наркотическим средством – мефедроном.
Молодые люди пояснили, что в июне 2023 года устроились закладчиками в интернет-магазин. Переписку вели в специальном приложение, а зарплату получали на биткоин кошелек.
За неделю до задержания они забрали оптовую партию наркотиков около деревни Воронино в Зеленодольском районе, разделили на более мелкие партии и оборудовали закладки.
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