В Казани у молодой пары полицейские нашли 220 граммов мефедрона

В Казани задержали молодую пару, которая занималась распространением наркотиков, сообщает пресс-служба МВД России по РТ.

Ребят полицейские задержали в лесопосадке в поселке Царицыно. У 24-летней девушки нашли сверток с порошком, такие же свертки затем обнаружили в оборудованных молодыми людьми тайниках, а также в их съемной квартире. А в шкафу под газовой плитой пара прятала электронные весы, ложку и упаковочные материалы.

Согласно результатам экспертизы, изъятое порошкообразное вещество общей массой 220 граммов является наркотическим средством – мефедроном.

Молодые люди пояснили, что в июне 2023 года устроились закладчиками в интернет-магазин. Переписку вели в специальном приложение, а зарплату получали на биткоин кошелек.

За неделю до задержания они забрали оптовую партию наркотиков около деревни Воронино в Зеленодольском районе, разделили на более мелкие партии и оборудовали закладки.