В Казани у Лесного озера планируют построить коттеджный поселок, где будет 86 домов

В Казани на территории рядом с Лесным озером планируют построить поселок с 86 коттеджами. Речь идет про участок, находящийся в Московском и Авиастроительном районах города.

Согласно документу, опубликованному на сайте исполкома Казани, с севера поселок будет граничить с территорией Зеленодольского района, с востока и юго-востока — с СНТ «Кооператор», с запада — с охранной зоной магистральных трубопроводов. Предположительно, в поселке будет жить 276 человек, а жилищный фонд составит 17,2 тыс. «квадратов».

Также в поселке построят детсад на 50 мест, учреждения допобразования на 33 места, медучреждения, аптеку, спортзалы, два предприятия общепита, опорный пункт охраны порядка, гостиницу, отделение связи и банка. Будут на территории и открытые парковки на 49 машино-мест совокупно.

Помимо этого, уделят внимание и озеленению территории. Согласно проекту, площадь озеленения общего пользования составит 5,25 га; озелененные территории специального назначения займут 1,85 га, а внутримикрорайонное озеленение – 0,42 га.